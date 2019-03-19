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21:25, 19 марта 2019 278
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Любимов поручил разобраться с массовыми проверками налоговиков

Любимов поручил разобраться с массовыми проверками налоговиков

Губернатор Николай Любимов поручил разобраться с большим количеством проверок со стороны налоговой службы. Об этом он заявил во вторник, 19 марта, на заседании регионального правительства, сообщил сайт исполнительного органа.

По словам губернатора, крупные инвесторы «озабочены большим количеством проверок со стороны налоговой службы».

Он отметил, что предприятия малого и среднего бизнеса сталкиваются с определенными трудностями при регистрации юрлица.

«Прошу разобраться в ситуации, выяснить, с чем связаны подобные обращения ряда компаний, работающих в регионе», — сказал Николай Любимов.

Глава региона подчеркнул, что область планирует увеличить инвестиции, количество субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Органам исполнительной власти и налоговой службе надо работать в одной плоскости, на реализацию поставленных президентом задач. Важнейшей из них остается пресечение любых попыток давления на бизнес, снижение числа необоснованных проверок, защита предпринимательских свобод, — отметил Николай Любимов.

«Надо действовать так, чтобы это никого не пугало, и у субъектов предпринимательства не было причин уходить в тень, платить «серые» зарплаты. Недопониманий у бизнеса с налоговыми органами быть не должно, они приводят только к ухудшению инвестиционного климата, чего допускать нельзя», — заключил он.


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