Рязанцев предупредили о тумане

Ночью и утром в среду, 20 марта, в Рязанской области ожидается гололедица. Об этом сообщила
Видимость ухудшится до 200-500 метров. Помимо этого, ожидается гололед.
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Ночью и утром в среду, 20 марта, в Рязанской области ожидается гололедица. Об этом сообщила
Видимость ухудшится до 200-500 метров. Помимо этого, ожидается гололед.
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