Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:49, 19 марта 2019 254
 0    0

Рязанцев предупредили о тумане

Рязанцев предупредили о тумане

Ночью и утром в среду, 20 марта, в Рязанской области ожидается гололедица. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Видимость ухудшится до 200-500 метров. Помимо этого, ожидается гололед.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
22:49, 19 марта 2019
Рязанцев предупредили о тумане
22:17, 19 марта 2019
В апреле в Москве температура будет выше нормы
15:04, 19 марта 2019
Отложение мокрого снега, гололед и туман. Прогноз погоды в Рязанской области на среду
21:26, 18 марта 2019
В Рязанской области выпустили второе за сутки метеопредупреждение
16:27, 18 марта 2019
Рязанцев предупредили о тумане и гололеде
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Выбор в пользу экономии на коммунальных платежах

Выбор в пользу экономии на коммунальных платежах

Уменьшить расходы в два-три раза можно лишь при наличии в вашем жилище газового котла.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:54, 17 марта 2019 78 727
В Рязани прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Фото 2
20:03, 16 марта 2019 39 282
Скончалась Юлия Началова
19:42, 16 марта 2019 35 408
Рязанцы отметили пятую годовщину присоединения Крыма к России 6
21:34, 8 марта 2019 29 662
В Москве школьник умер после визита к стоматологу
15:39, 15 марта 2019 25 263
Стало известно, где Любимов купил квартиру
Все новости
Голосования

Совфед одобрил закон о борьбе с фейками. Как вы относитесь к этому?

Окончание опроса: 27.03.2019
Архив голосований
Форум