Журналистка RZN.info заняла второе место на всероссийском конкурсе «МедиаТур»

Корреспондент RZN.info Юлия Полушина заняла второе место на III Всероссийском конкурсе журналистов и блогеров «МедиаТур». Награду ей вручили 10 марта в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» во время проведения XIV Международной туристической выставки «Интурмаркет».
Юлию отметили в номинации «Лучшая публикация, посвященная Чемпионату мира по футболу» за материал «Пиво, викинги и дырка в полу. Рязанцы на чемпионате мира по футболу», опубликованную в июле прошлого года во время проведения мундиаля в России. В ней отражены впечатления рязанцев, посетивших футбольные матчи. Материал можно почитать в разделе «
Экспертное жюри отметило авторов 47 публикаций из 24 регионов страны: Амурской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Калужской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Томской, Тульской и Челябинской областей, Алтайского и Приморского краев, Бурятии, Коми, Марий Эл, Мордовии и Удмуртии.
Всего на конкурс приняли 404 заявки от 152 авторов из 49 регионов. Среди них — штатные журналисты федеральных и региональных печатных изданий, интернет-СМИ, информационных агентств, внештатные журналисты, блогеры.
Фото Дмитрия Плисова