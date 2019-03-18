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13:44, 18 марта 2019 636
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За неделю в Рязанской области проверили крыши больше сотни многоэтажек

За неделю в Рязанской области проверили крыши больше сотни многоэтажек

С 11 по 15 марта в Рязанской области провели 70 проверок управляющих компаний и ТСЖ. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Всего рассмотрели 125 обращений граждан. Специалисты нашли 273 нарушения в сфере содержания жилья и коммунальных услуг.

Так, проверили содержание придомовых территорий и крыши 102 многоквартирных домов. Нарушения нашли в шести случаях.

Инспекция выдала необходимые предписания. Пять ТСЖ и одну управляющую компанию привлекли к административной ответственности.

Помимо этого, в регионе продолжаются проверки внутридомового газового оборудования (ВДГО).

С начала года провели 157 проверок, нашли 237 нарушений в содержании ВДГО в 2229 домах.

Всего составили 43 протокола об административных правонарушениях, предъвили штрафов на сумму 823,6 тысячи рублей.


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