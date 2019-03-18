За неделю в Рязанской области проверили крыши больше сотни многоэтажек

С 11 по 15 марта в Рязанской области провели 70 проверок управляющих компаний и ТСЖ. Об этом сообщил
Всего рассмотрели 125 обращений граждан. Специалисты нашли 273 нарушения в сфере содержания жилья и коммунальных услуг.
Так, проверили содержание придомовых территорий и крыши 102 многоквартирных домов. Нарушения нашли в шести случаях.
Инспекция выдала необходимые предписания. Пять ТСЖ и одну управляющую компанию привлекли к административной ответственности.
Помимо этого, в регионе продолжаются проверки внутридомового газового оборудования (ВДГО).
С начала года провели 157 проверок, нашли 237 нарушений в содержании ВДГО в 2229 домах.
Всего составили 43 протокола об административных правонарушениях, предъвили штрафов на сумму 823,6 тысячи рублей.