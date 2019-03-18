В саратовской школе ученик выстрелил в одноклассника на уроке ОБЖ

В саратовской школе ученик случайно выстрелил в одноклассника из пневматической винтовки. Об этом
ЧП произошло еще 4 марта на уроке ОБЖ в шестом классе. 12-летнего мальчика госпитализировали. Медики извлекли из его подбородка пулю.
«В нарушение утвержденной учебной программы ученики в присутствии педагога практиковались в стрельбе из пневматической винтовки», — уточнили следователи.
На учителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей»).