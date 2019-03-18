Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:36, 18 марта 2019 301
 0    0

В саратовской школе ученик выстрелил в одноклассника на уроке ОБЖ

В саратовской школе ученик выстрелил в одноклассника на уроке ОБЖ

Фото: Pixabay.com

В саратовской школе ученик случайно выстрелил в одноклассника из пневматической винтовки. Об этом сообщили в региональном следкоме.

ЧП произошло еще 4 марта на уроке ОБЖ в шестом классе. 12-летнего мальчика госпитализировали. Медики извлекли из его подбородка пулю.

«В нарушение утвержденной учебной программы ученики в присутствии педагога практиковались в стрельбе из пневматической винтовки», — уточнили следователи.

На учителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей»).


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
13:19, 18 марта 2019
На улице Ленина собирается пробка из-за ДТП с маршруткой и машиной инкассаторов
13:05, 18 марта 2019
В шацком селе женщина зарезала собутыльника
12:50, 18 марта 2019
В Москве подростки сломали шестикласснику челюсть
12:36, 18 марта 2019
В саратовской школе ученик выстрелил в одноклассника на уроке ОБЖ
11:50, 18 марта 2019
Бывшему директору лагеря «Сямозеро» вынесли приговор за гибель 14 детей
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Красота в глазах смотрящего. Тренды сезона на солнцезащитные очки

Красота в глазах смотрящего. Тренды сезона на солнцезащитные очки

Какие оправы и солнцезащитные очки сезона 2019-2020 года будут в тренде, узнала директор салона оптики Mon View Александра Закипных.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:54, 17 марта 2019 60 636
В Рязани прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Фото
20:03, 16 марта 2019 38 244
Скончалась Юлия Началова
19:42, 16 марта 2019 34 288
Рязанцы отметили пятую годовщину присоединения Крыма к России 5
21:34, 8 марта 2019 29 551
В Москве школьник умер после визита к стоматологу
12:51, 11 марта 2019 24 911
В Рязани задержали гендиректора фонда капремонта 13
Все новости
Голосования

Совфед одобрил закон о борьбе с фейками. Как вы относитесь к этому?

Окончание опроса: 27.03.2019
Архив голосований
Форум