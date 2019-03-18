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21:26, 18 марта 2019 1 197
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В Рязанской области выпустили второе за сутки метеопредупреждение

В Рязанской области выпустили второе за сутки метеопредупреждение

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области выпустили второе за сутки метеопредупреждение. Ночью 18 марта и утром 19 марта в области ожидается туман.

Видимость составит 200-500 метров.


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