Рязанских пенсионеров пригласили поучаствовать в чемпионате по компьютерному многоборью

В Рязани проходит региональный этап IX Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Об этом сообщил
Конкурс проводится в нескольких категориях. «Начинающий пользователь» — для выпускников курсов компьютерной грамотности 2019 года и «Уверенный пользователь» — для всех желающих.
Первый тур продлится до 5 апреля. Чтобы испытать свои силы необходимо до 31 марта отправить на электронную почту минтруда (
Победители регионального конкурса отправятся на федеральный этап, который пройдет c 4 по 6 июня в Кирове.
Телефон для справок: 51-36-00 добавочный: 1214, 51-36-38.