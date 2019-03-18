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10:31, 18 марта 2019 112
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Рязанских пенсионеров пригласили поучаствовать в чемпионате по компьютерному многоборью

Рязанских пенсионеров пригласили поучаствовать в чемпионате по компьютерному многоборью

Фото: Pixabay.com

В Рязани проходит региональный этап IX Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Об этом сообщил сайт правительства области.

Конкурс проводится в нескольких категориях. «Начинающий пользователь» — для выпускников курсов компьютерной грамотности 2019 года и «Уверенный пользователь» — для всех желающих.

Первый тур продлится до 5 апреля. Чтобы испытать свои силы необходимо до 31 марта отправить на электронную почту минтруда (chirkova@ryazanszn.ru) домашнее задание — презентацию на тему: «Жизнь и творчество А.С. Пушкина». Восемнадцать конкурсантов, набравших по итогам наибольшее количество баллов, примут участие в очном этапе, который состоится 26 апреля.

Победители регионального конкурса отправятся на федеральный этап, который пройдет c 4 по 6 июня в Кирове.

Телефон для справок: 51-36-00 добавочный: 1214, 51-36-38.


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