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11:15, 18 марта 2019 239

В Рязанском агроуниверситете запустили обратный отсчет до 70-летия вуза

В Рязанском агроуниверситете запустили обратный отсчет до 70-летия вуза

В пятницу, 15 марта, в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева запустили обратный отсчет времени до празднования 70-летия вуза.

После поздравления студентов ректор Николай Бышов и глава гордумы Юлия Рокотянская открыли арт-объект в форме сердца с хештегом РГАТУ.

Ирина Шанина от имени студентов поблагодарила гостей и руководство университета за «заботу, внимание и тепло, с каким принимает молодежь университет».

После этого на электронном табло засветилась надпись: «До юбилея университета осталось 70 дней!».


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