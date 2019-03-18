В Рязанском агроуниверситете запустили обратный отсчет до 70-летия вуза

В пятницу, 15 марта, в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева запустили обратный отсчет времени до празднования 70-летия вуза.
После поздравления студентов ректор Николай Бышов и глава гордумы Юлия Рокотянская открыли арт-объект в форме сердца с хештегом РГАТУ.
Ирина Шанина от имени студентов поблагодарила гостей и руководство университета за «заботу, внимание и тепло, с каким принимает молодежь университет».
После этого на электронном табло засветилась надпись: «До юбилея университета осталось 70 дней!».