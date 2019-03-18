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13:48, 18 марта 2019 938
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Рязанские полицейские вычислили закладчика наркотиков через интернет 1

Рязанские полицейские вычислили закладчика наркотиков через интернет

Полицейские задержали рязанца, который подозревается в распространении «синтетики». Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

На злоумышленника вышли через интернет. Как выяснили оперативники, им был 19-летний молодой человек, который сразу же задержали. При нем обнаружили свертки с синтетическими наркотиками — всего более 11 граммов запрещенного вещества.

Против «закладчика» возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). Молодому человеку грозит до 15 лет тюрьмы.


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