В Рязани ищут очевидцев аварии с двумя маршрутками и легковушкой

В Рязани ищут очевидцев аварии с двумя маршрутками и легковой машиной. Об этом
Авария произошла 3 марта примерно в 12:55 у дома №17 на улице Интернациональной. 42-летний рязанец на микроавтобусе Citroen Jumper врезался в стоявший впереди в попутном направлении Ford Transit. От удара вторая машина врезалась в Lada Largus.
Двум пассажиркам Ford — девушкам 18 и 20 лет —
Очевидцев просят обращаться в отдел №4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: улица Фирсова, дом №12, корпус 1 или по телефону 29-97-56.