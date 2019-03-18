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12:07, 18 марта 2019 393
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В Рязани ищут очевидцев аварии с двумя маршрутками и легковушкой 3

В Рязани ищут очевидцев аварии с двумя маршрутками и легковушкой

Фото: УМВД по Рязанской области

В Рязани ищут очевидцев аварии с двумя маршрутками и легковой машиной. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла 3 марта примерно в 12:55 у дома №17 на улице Интернациональной. 42-летний рязанец на микроавтобусе Citroen Jumper врезался в стоявший впереди в попутном направлении Ford Transit. От удара вторая машина врезалась в Lada Largus.

Двум пассажиркам Ford — девушкам 18 и 20 лет — потребовалась медицинская помощь.

Очевидцев просят обращаться в отдел №4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: улица Фирсова, дом №12, корпус 1 или по телефону 29-97-56.


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