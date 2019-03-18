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10:05, 18 марта 2019 98
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В Роскачестве рассказали, как выбрать хорошие яйца

В Роскачестве рассказали, как выбрать хорошие яйца

Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать качественные яйца. Информация опубликована на сайте организации.

По данным Роскачества, в России каждый год производят больше 42 млрд яиц, каждый россиянин съедает при этом около 277 штук в год.

Эксперты отметили, что на полках магазинов часто встречаются яйца с этикетками: «с йодом», «деревенские», «с витамином, А и каротиноидами», «фитнес» — яйца с селеном, «витаминные» яйца с повышенным содержанием жирных кислот. Как указали в Роскачестве, подобные яйца получают с помощью добавления к корму специальных ингредиентов.

Также многие производители маркируют свою продукцию фразой «яркий желток».

В Роскачестве отметили, что насыщенный желтый цвет желтка имеют яйца деревенских кур, которые росли на воле.

«У фабричных кур, сидящих на диете из комбикормов, цвет желтка светло-желтый. Поэтому некоторые производители стали вводить в рацион кур добавки, окрашивающие желток в ярко-оранжевый цвет», — говорится в сообщении.

Эксперты посоветовали не обращать внимание на цвет яиц и пояснили, что он зависит только от того, была ли курица «брюнетка» или «блондинка».

Также не стоит уделять внимание надписям «био», «эко», «органические».

«Учитывая то, что в России нет никакой сертификации по этому вопросу, они не могут ничего гарантировать», — говорится в сообщении.

Помимо этого, эксперты отметили, что шероховатость скорлупы также не говорит о низкокачественном товаре.

Роскачество посоветовало обращать внимание на срок изготовления, производителя (лучше выбирать того, кто ближе по географическому положению), место хранения яиц и скорлупу.

При температуре от 0 до 20 градусов и относительной влажности воздуха 85-88% предусмотрено хранение:

  • диетических яиц — не более 7 суток;
  • столовых яиц — от 8 до 25 суток;
  • мытых яиц — не более 12 суток.

Помимо этого, в Роскачестве дали несколько советов, как обращаться с уже купленными яйцами:

  • мыть их с мылом под теплой водой перед употреблением;
  • мыть руки после того, как вы прикасались к яйцу;
  • хранить их отдельно от пахнущих продуктов и сырого мяса при температуре 0-5 градусов;
  • проверять на свежесть, опустив в воду. Если яйцо тонет, то свежее, если поднимается к поверхности одним концом — не первой свежести, плавает на поверхности — несвежее;
  • варить яйца в соленой воде (даже если яйцо треснет, соль не даст вытечь белку наружу);
  • после варки опускать яйца в ледяную воду;
  • проверить, какое перед вами яйцо — сырое или вареное, можно, раскрутив его на ровной поверхности. Вареное яйцо будет крутиться быстро и долго. Сырое едва ли сделает один оборот вокруг своей оси.

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