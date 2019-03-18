В ОКБ купят мультиспиральный компьютерный томограф (МКТ). Оборудование приобретут в рамках нацпроекта «Здоровье», который запустили в 2019 году,
Новый томограф позволит отличается тем, что его рентгеновская трубка выполняет большое количество оборотов. Он оснащен двумя и более детекторами, которые принимают рентгеновские лучи.
«МКТ выявляет онкопатологию внутренних органов, новообразования в брюшине и забрюшинном пространстве, патологию лимфатических узлов, спинномозговые грыжи, закупорку легочной артерии тромбом, туберкулезные очаги на различных стадиях и другое», — рассказали о возможностях оборудования в минздраве.
Кроме того, в 2019 году в ОКБ закупят передвижной ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов и ангиографический комплекс, при помощи которого можно оперировать на внутримозговых и коронарных артериях.