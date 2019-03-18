Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:20, 18 марта 2019 307
 0    0

В Москве нашли мертвым семилетнего мальчика, который почти всю жизнь не выходил на улицу

В Москве нашли мертвым семилетнего мальчика, который почти всю жизнь не выходил на улицу

В одной из московских квартир нашли мертвым семилетнего мальчика, который почти всю жизнь не выходил из дома. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Ребенок, страдавший аутизмом, жил в доме, заваленном мусором.

После развода мальчик жил с мамой и бабушкой. Мать ребенка почти никогда не появлялась дома, а бабушка страдала синдромом накопительства — приносила каждый день в дом по мешку мусора.

Мальчик жил там безвылазно — органы опеки не реагировали на жалобы отца и соседей.

12 марта мать услышала хрип в соседней комнате, попыталась разбудить ребенка, но не смогла. Врачи диагностировали остановку сердцаю

Напомним, ранее в Москве нашли «девочку-маугли» с вросшим в кожу украшением, отсутствием социальных навыков и признаками анорексии. Следователи опубликовали видео из квартиры, заваленной мусором, где жил ребенок.

Фото Mash


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:33, 18 марта 2019
В Спасске за 850 тысяч снесут столетний дом. Фото
11:33, 18 марта 2019
Найденный в мусорном баке на Станкозаводской младенец пошел на поправку
11:20, 18 марта 2019
В Москве нашли мертвым семилетнего мальчика, который почти всю жизнь не выходил на улицу
11:15, 18 марта 2019
В Рязанском агроуниверситете запустили обратный отсчет до 70-летия вуза
10:38, 18 марта 2019
В полиции заинтересовались расстрелом собак в Рязани
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 час назад
Выбор в пользу экономии на коммунальных платежах

Выбор в пользу экономии на коммунальных платежах

Уменьшить расходы в два-три раза можно лишь при наличии в вашем жилище газового котла.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:54, 17 марта 2019 54 348
В Рязани прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Фото
20:03, 16 марта 2019 38 050
Скончалась Юлия Началова
19:42, 16 марта 2019 34 045
Рязанцы отметили пятую годовщину присоединения Крыма к России 5
21:34, 8 марта 2019 29 545
В Москве школьник умер после визита к стоматологу
12:51, 11 марта 2019 24 890
В Рязани задержали гендиректора фонда капремонта 13
Все новости
Голосования

Совфед одобрил закон о борьбе с фейками. Как вы относитесь к этому?

Окончание опроса: 27.03.2019
Архив голосований
Форум