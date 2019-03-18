В Москве нашли мертвым семилетнего мальчика, который почти всю жизнь не выходил на улицу

В одной из московских квартир нашли мертвым семилетнего мальчика, который почти всю жизнь не выходил из дома. Об этом сообщил Telegram-канал
Ребенок, страдавший аутизмом, жил в доме, заваленном мусором.
После развода мальчик жил с мамой и бабушкой. Мать ребенка почти никогда не появлялась дома, а бабушка страдала синдромом накопительства — приносила каждый день в дом по мешку мусора.
Мальчик жил там безвылазно — органы опеки не реагировали на жалобы отца и соседей.
12 марта мать услышала хрип в соседней комнате, попыталась разбудить ребенка, но не смогла. Врачи диагностировали остановку сердцаю
Напомним, ранее в Москве
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