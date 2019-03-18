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14:53, 18 марта 2019 143
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В голландском Утрехте неизвестный открыл стрельбу в трамвае

В голландском Утрехте неизвестный открыл стрельбу в трамвае

В городе Утрехт в Голландии неизвесттный открыл стрельбу в трамвае. Один человек погиб, несколько получили ранения, сообщил «Дождь» со ссылкой на NL Nieuws.

Предварительно, преступник скрылся с места происшествия. Стрельба произошла около 10:45 по местному времени.

По данным очевидцев, стрелков было несколько.

Полиция сообщила, что стрельба могла иметь террористический мотив.


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