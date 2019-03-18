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20:09, 18 марта 2019 195
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У жительницы Сараев отключили газ из-за неработающей вентиляции

У жительницы Сараев отключили газ из-за неработающей вентиляции

Фото: Pixabay.com

У жительницы Сараев отключили газ из-за неработающей вентиляции. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Во время проверки вентиляционных и дымовых каналов выяснилось, что в квартире неисправна тяга. Об этом предупредили управляющую компанию и квартиросъемщицу.

Начальник Сараевского филиала АО «Газпром газораспределения Рязанская область» в Сапожке Александр Бландинский пояснил, что специалистам не предоставили акт о техническом состоянии вентиляции.

«К сожалению, хозяйка квартиры, открыв дверь, не впустила нас в квартиру, — добавил он. — И только после вмешательства соседей, она разрешила работникам нашей службы пройти на кухню, которые и отключили газ от всех приборов».

Подачу тепла возобновят после предъявления бумаг об исправности вентиляции.


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