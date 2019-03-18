У жительницы Сараев отключили газ из-за неработающей вентиляции. Об этом сообщает издательство «
Во время проверки вентиляционных и дымовых каналов выяснилось, что в квартире неисправна тяга. Об этом предупредили управляющую компанию и квартиросъемщицу.
Начальник Сараевского филиала АО «Газпром газораспределения Рязанская область» в Сапожке Александр Бландинский пояснил, что специалистам не предоставили акт о техническом состоянии вентиляции.
«К сожалению, хозяйка квартиры, открыв дверь, не впустила нас в квартиру, — добавил он. — И только после вмешательства соседей, она разрешила работникам нашей службы пройти на кухню, которые и отключили газ от всех приборов».
Подачу тепла возобновят после предъявления бумаг об исправности вентиляции.