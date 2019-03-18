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12:16, 18 марта 2019 248

Среди первых финалистов конкурса «Единой России» оказался проект первичного отделения Сапожковского района

Среди первых финалистов конкурса «Единой России» оказался проект первичного отделения Сапожковского района

В пятницу, 15 марта, на заседании конкурсной комиссии отобрали первые восемь претендентов на победу в конкурсе общественно значимых проектов первичных отделений партии «Единая Россия».

По словам председателя комиссии Виктора Селиверстова, всего планируют отобрать порядка 200 заявок из всех ранее представленных.

На конкурс подали более шести тысяч заявок. Победителей определят в трех категориях:

  • сельские первичные отделения;
  • городские первичные отделения;
  • первичные отделения, действующие на территории административных центров субъектов.

В настоящее время в тройке лидеров оказались проекты, связанные с поддержкой молодежи, семьи и детей, касающиеся социальной проблематики. Много предложений касалось инфраструктурных проектов, темы патриотизма и гражданской активности в целом.

Среди первых восьми финалистов — проект Морозово-Борковского первичного отделения «Сельским детям — городские возможности!» об обустройстве детской спортивно-игровой площадки «Филлипок» в Сапожковском районе.


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