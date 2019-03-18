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9:14, 18 марта 2019 498
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Рязанская область попала в топ-20 регионов с самым низким уровнем безработицы

Рязанская область попала в топ-20 регионов с самым низким уровнем безработицы

Рязанская область оказалась на 16 месте из 84 в рейтинге регионов с самым низким уровнем безработицы. Об этом говорят результаты исследования РИА Новости.

Самый низкий уровень безработицы отметили в Москве, Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе, самый высокий — на Северном Кавказе и в Туве. Чукотский автономный округ не включили в рейтинг из-за отсутствия данных.

В исследовании отметили, что 34 регионах уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране.

Средний возраст безработного — 36,6 года. На поиск работы в среднем уходит по 7,2 месяца. Этот показатель почти в два раза ниже в Кировской области и Татарстане — 4 и 4,3 месяца соответственно.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в список с самым низким уровнем безработицы попали Ямало-Ненецкий автономный округ (2,2%), Хабаровский край (2,5%), Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (2,5%).

В 12 регионах уровень не доходит до 4% - в Татарстане, Калужской, Рязанской и Липецкой областях.

Самый высокий уровень безработицы оказался в Ингушетии (26,3%). Предпоследнее место занимает Карачаево-Черкессия (16,2%), Дагестан (13,7%), Чечня (13,2%), республика Алтай (12,6%), Кабардино-Балкария (11,5%). В последнюю десятку рейтинга попали и новые дальневосточные регионы — Бурятия (9,5%) и Забайкалье (10%).


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