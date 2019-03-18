Рязанка не заплатила около миллиона рублей налогов. Об этом
По данным следствия, в 2017 году индивидуальный предприниматель оказывала транспортно-экспедиционные услуги. Она не представила налоговые декларации по НДС и не заплатила налог.
На женщину завели дело по части 1 статьи 198 УК («Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица»). Во время расследования она полностью оплатила долг и пенни, и уголовное дело прекратили.
«В соответствии с действующим уголовным законодательством лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное статьями 198, 199 УК, освобождается от уголовной ответственности, если ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в полном объёме», — уточнили в следкоме.