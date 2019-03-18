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19:04, 18 марта 2019 147
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Рязанка не заплатила около миллиона рублей налогов

Рязанка не заплатила около миллиона рублей налогов

Фото: Pixabay.com

Рязанка не заплатила около миллиона рублей налогов. Об этом сообщили в региональном следкоме.

По данным следствия, в 2017 году индивидуальный предприниматель оказывала транспортно-экспедиционные услуги. Она не представила налоговые декларации по НДС и не заплатила налог.

На женщину завели дело по части 1 статьи 198 УК («Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица»). Во время расследования она полностью оплатила долг и пенни, и уголовное дело прекратили.

«В соответствии с действующим уголовным законодательством лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное статьями 198, 199 УК, освобождается от уголовной ответственности, если ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в полном объёме», — уточнили в следкоме.


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