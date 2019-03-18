Рязанец до смерти забил отца во время застолья

Житель шиловского села Борки до смерти забил отца во время застолья. Об этом
По данным следствия, в ночь на 17 марта мужчины вместе с приятелем пили спиртное. Во время ссоры сын много раз ударил отца руками и ногами по телу и голове. Пострадавший скончался на месте.
Подозреваемый рассказал о случившемся сестре, та вызвала полицию.
На мужчину 1978 года рождения завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Ранее его уже судили.
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