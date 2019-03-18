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12:58, 18 марта 2019 170
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Рязанцу грозит тюремный срок за незаконное хранение оружия

Рязанцу грозит тюремный срок за незаконное хранение оружия

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области задержали мужчину, который незаконно хранил у себя дома огнестрельное оружие. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

У себя дома, в селе Сасыкино, 57-летний местный житель хранил самодельный обрез 16 калибра, который, по предварительной информации, злоумышленник изготовил из обычного ружья самостоятельно. При этом хозяин дома не имел права на хранение оружия.

Сейчас полицейские устанавливают законного владельца «огнестрела» и обстоятельства, при которых оно попало в руки нарушителя.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.


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