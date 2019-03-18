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12:22, 18 марта 2019 289
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Рязанцев пригласили на костюмированный первоапрельский забег

Рязанцев пригласили на костюмированный первоапрельский забег

Рязанцев пригласили на костюмированный первоапрельский забег, который пройдет в ЦПКиО в понедельник, 1 апреля.

На дистанцию в 500 метров допустят всех желающих, у которых есть разрешение врача и костюм, соответствующий Дню смеха.

Программа соревнований:

  • 11:00 — открытие;
  • 11:10 — разминка;
  • 11:20 — старт;
  • 12:20 — награждение.

Среди номинаций забега «Самый оригинальный костюм», «Самый юный участник», «Самый многочисленный коллектив», а также специальные призы.

Старт забегу дадут около спортшколы «Юниор». Подать заявку на участие необходимо до 29 марта по электронной почте: edelveys-r@yandex.ru или по адресу: улица Ленина, дом 35, кабинет 204, телефон 25-51-36.


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