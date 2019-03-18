Рязанцев пригласили на костюмированный первоапрельский забег, который пройдет в ЦПКиО в понедельник, 1 апреля.
На дистанцию в 500 метров допустят всех желающих, у которых есть разрешение врача и костюм, соответствующий Дню смеха.
Программа соревнований:
- 11:00 — открытие;
- 11:10 — разминка;
- 11:20 — старт;
- 12:20 — награждение.
Среди номинаций забега «Самый оригинальный костюм», «Самый юный участник», «Самый многочисленный коллектив», а также специальные призы.
Старт забегу дадут около спортшколы «Юниор». Подать заявку на участие необходимо до 29 марта по электронной почте: