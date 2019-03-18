Найденный в мусорном баке на Станкозаводской младенец пошел на поправку

Мальчик Ваня, которого
Младенца перевели в отделение патологии новорожденных детей областного клинического перинатального центра.
Врачи отметили положительную динамику. Отмечается, что ребенок уже обходится без вспомогательных аппаратов, которые ранее поддерживали его жизнедеятельность.
Как рассказали в минздраве, сейчас мальчик находится под пристальным наблюдением медиков.
«Безусловно, требуется долечивание, поскольку полученная холодовая травма тяжелая», — отметили в сообщении.
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