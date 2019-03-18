Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:22, 18 марта 2019 232
 0    0

Найденного в мусорном баке младенца покрестили

Найденного в мусорном баке младенца покрестили

Младенца, которого нашли в мусорном баке на улице Станкозаводской, покрестили. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Ранее новорожденному дали имя Ваня. Он уже набрал вес до трех килограммов и начал сам дышать, у него также появился сосательный рефлекс.

Ребенка перевели из реанимации в отделение патологии новорожденных областного клинического перинатального центра. У него нет пороков развития и тяжелых патологий.

Напомним, когда младенца нашли, у него была температура 24 градуса и легочное кровотечение.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:56, 18 марта 2019
Путин подписал законы законы о борьбе с фейками и оскорблениями государства
17:22, 18 марта 2019
Найденного в мусорном баке младенца покрестили
16:52, 18 марта 2019
Рязанская пенсионерка нацарапала «Хам» на 15 машинах
16:45, 18 марта 2019
С апреля в России повысятся социальные пенсии
16:27, 18 марта 2019
Житель Рязанской области заказал авиабилеты и стал жертвой мошенников
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Налог для самозанятых: кто, где и сколько

Налог для самозанятых: кто, где и сколько

Рассматриваем особенности нового фискального режима.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:54, 17 марта 2019 68 346
В Рязани прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Фото 1
20:03, 16 марта 2019 38 573
Скончалась Юлия Началова
19:42, 16 марта 2019 34 684
Рязанцы отметили пятую годовщину присоединения Крыма к России 5
21:34, 8 марта 2019 29 573
В Москве школьник умер после визита к стоматологу
12:51, 11 марта 2019 24 963
В Рязани задержали гендиректора фонда капремонта 13
Все новости
Голосования

Совфед одобрил закон о борьбе с фейками. Как вы относитесь к этому?

Окончание опроса: 27.03.2019
Архив голосований
Форум