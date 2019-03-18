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9:53, 18 марта 2019 168
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На российских заправках начнут контролировать недолив топлива

На российских заправках начнут контролировать недолив топлива

Фото: Pixabay.com

Минпромторг подготовил изменения в правила продажи бензина и дизельного топлива. О грядущих нововведениях пишет «Российская газета».

Теперь, если покупатель заподозрит, что на заправке ему залили не то количество бензина, которое он оплатил, автомобилист сможет потребовать доказательств, что ошибки нет. Работников АЗС обяжут «провести контроль достоверности показаний с применением мерника» по первому требованию покупателя.

Топливный мерник — это специальное устройство, которое подсоединяется к колонке и замеряет точное количество бензина, которое заливается в бак. На многих заправках оно установлено и сейчас, но предоставлять данные с него по просьбе автовладельца сотрудники АЗС не обязаны.


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