На российских заправках начнут контролировать недолив топлива

Минпромторг подготовил изменения в правила продажи бензина и дизельного топлива. О грядущих нововведениях пишет «
Теперь, если покупатель заподозрит, что на заправке ему залили не то количество бензина, которое он оплатил, автомобилист сможет потребовать доказательств, что ошибки нет. Работников АЗС обяжут «провести контроль достоверности показаний с применением мерника» по первому требованию покупателя.
Топливный мерник — это специальное устройство, которое подсоединяется к колонке и замеряет точное количество бензина, которое заливается в бак. На многих заправках оно установлено и сейчас, но предоставлять данные с него по просьбе автовладельца сотрудники АЗС не обязаны.