На благоустройство сквера и стадиона в Туме выделили 1,3 миллиона

На благоустройство сквера и стадиона в Туме рязанское правительство выделило 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает издательство «
На работы в сквере за МКЦ потратят 600 тысяч рублей. На стадион «Локомотив» уйдет 700 тысяч: там
«Далее приступим к сбору средств с физических и юридических лиц на данные инициативы, чтобы уже в апреле провести аукцион и определить подрядчика, который выполнит работы. В мае-июне приступим к работе», — рассказал глава администрации Виктор Лазарев.
По его словам, сейчас готовят документацию для получения выплаты на дальнейшее благоустройство нового парка «Железнодорожник».