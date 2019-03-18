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16:15, 18 марта 2019 132
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Из Ростова-на-Дону в Москву отправили поезд с первым обновленным плацкартом

Из Ростова-на-Дону в Москву отправили поезд с первым обновленным плацкартом

В понедельник, 18 марта, из Ростова-на-Дону в Москву отправили поезд с первым обновленным плацкартным вагоном. Об этом передает РИА Новости.

О старте продаж в обновленные вагоны объявили 14 марта. Стоимость не отличается от цены в другие плацкартные вагоны.

Напомним, концепт нового плацкарта РЖД представили в ноябре на выставке «Транспорт России».

В обновленном вагоне предусмотрены диваны с подголовниками, индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты.

В коридоре есть фильтр для очистки воды, которую также можно охладить или подогреть.

В туалетной комнате есть душ, пеленальный столик, дозатор для мыла и бумажных полотенец, встроенный фен для рук.


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