Из Ростова-на-Дону в Москву отправили поезд с первым обновленным плацкартом

В понедельник, 18 марта, из Ростова-на-Дону в Москву отправили поезд с первым обновленным плацкартным вагоном. Об этом передает
О старте продаж в обновленные вагоны объявили 14 марта. Стоимость не отличается от цены в другие плацкартные вагоны.
Напомним, концепт нового плацкарта РЖД
В обновленном вагоне предусмотрены диваны с подголовниками, индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты.
В коридоре есть фильтр для очистки воды, которую также можно охладить или подогреть.
В туалетной комнате есть душ, пеленальный столик, дозатор для мыла и бумажных полотенец, встроенный фен для рук.