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17:41, 18 марта 2019 86
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Группа Feelin’s даст в Рязани юбилейный концерт «Вперед в будущее»

Группа Feelin’s даст в Рязани юбилейный концерт «Вперед в будущее»

В субботу, 30 марта, группа Feelin’s даст в Рязани юбилейный концерт «Вперед в будущее». Коллектив с 35-летним стажем выйдет на сцену филармонии во главе с итальянским фронтменом, вокалистом Борисом Саволделли.

Музыканты исполнят не только хиты из совместного репертуара, но и новые композиции из будущего альбома. Зрители услышат песни на стихи Есенина на итальянском, английском и русском языках, представляющие сплав джаза, блюза, фанка и соул-музыки, а также итальянский джаз начала ХХ века, положенный на ритмы современного хип-хопа и фанка. Кроме того, Feelin’s представят лучшее из проектов «Шедевры эстрады и популярного джаза» с вокалистом Сергеем Гриматиным и «Журавли. Мелодия заповедной Мещеры» с певицей и актрисой Натальей Богдановой.

Начало концерта в 17:00. Купить билеты можно в кассе филармонии, на сайте и точках продаж: ТЦ «Премьер», «Виктория Плаза», «Глобус».


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