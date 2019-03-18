В субботу, 30 марта, группа Feelin’s даст в Рязани юбилейный концерт «Вперед в будущее». Коллектив с 35-летним стажем выйдет на сцену филармонии во главе с итальянским фронтменом, вокалистом Борисом Саволделли.
Музыканты исполнят не только хиты из совместного репертуара, но и новые композиции из будущего альбома. Зрители услышат песни на стихи Есенина на итальянском, английском и русском языках, представляющие сплав джаза, блюза, фанка и соул-музыки, а также итальянский джаз начала ХХ века, положенный на ритмы современного хип-хопа и фанка. Кроме того, Feelin’s представят лучшее из проектов «Шедевры эстрады и популярного джаза» с вокалистом Сергеем Гриматиным и «Журавли. Мелодия заповедной Мещеры» с певицей и актрисой Натальей Богдановой.
Начало концерта в 17:00. Купить билеты можно в кассе филармонии, на