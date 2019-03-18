Дважды перевернувшегося на «ВАЗе» скопинца осудят за травмы пассажира. Об этом
Мужчина вместе с двумя пассажирами ехал по дороге Рязань-Пронск-Скопин. Он вел машину с неустановленной скоростью и не справился с управлением. «ВАЗ» оказался на левой обочине по ходу движения и дважды перевернулся. Один из пассажиров получил тяжкие телесные повреждения.
На 24-летнего скопинца завели уголовное дело по части 1 статьи 264 УК («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Дело передали в суд.