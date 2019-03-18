Чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини и смерть ребенка в рязанской больнице. Обзор новостей за выходные, 16-17 марта

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Прошли очередные мартовские выходные. Давайте вспомним основные события 16 и 17 марта.
Уикенд запомнился праздниками и соревнованиями. Так, рязанцы отметили пятую годовщину присоединения Крыма к России и 140-ю годовщину образования уголовно-исполнительной системы России.
Кроме того, горожане праздновали 70-летие заслуженного деятеля искусств России Валерия Шадского — главного режиссера и художественного руководителя театра кукол.
В Рязани выступил звезда шоу «Песни» на ТНТ и организатор рэп-баттлов PLC.
Немного спортивных новостей. В Рязани прошел открытый чемпионат региона по бодибилдингу и фитнес-бикини. На соревнования приехали 56 атлетов из Москвы, Рязани, Балашихи, Серпухова, Химок, Коломны, Твери, Костромы, Тулы, Воронежа, Кургана, Казани, Кемерова и Смоленска.
Рязанцы привезли медали с чемпионата по тайскому боксу в Орле.
Не обошлось без происшествий. Стало известно, что в рязанской больнице скончался двухлетний мальчик. Следователи начали проверку. В Рязани нашли застреленных собак. После сообщений об отстреле еще один труп обнаружили на площади Ленина.