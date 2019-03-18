Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:50, 18 марта 2019 182
 0    0

Бывшему директору лагеря «Сямозеро» вынесли приговор за гибель 14 детей

Бывшему директору лагеря «Сямозеро» вынесли приговор за гибель 14 детей

Фото: Pixabay.com

Бывшему директору лагеря «Сямозеро» Елене Решетовой вынесли приговор за гибель 14 детей. Ей назначили девять с половиной лет колонии общего режима. Такой же срок получил бывший координатор Вадим Виноградов, передает РИА Новости.

Инструктора Валерия Круподерщикова осудили на восемь месяцев колонии-поселения, но из-за истечения сроков давности его освободили от наказания.

По делу обвиняемыми проходили еще три человека: инструктор Павел Ильин, экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Людмила Котович. Их оправдали.

Напомним, 18 июня 2016 года дети из карельского лагеря «Парк-отель «Сямозеро» отправились с инструкторами на водную прогулку. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, они перевернулись. Рафт прибило к одному из островов.

Руководство лагеря не оповестило о случившемся оперативные службы. Спасательная операция началась лишь утром 19 июня после того, как одна из выживших девочек вышла в деревню и сообщила о произошедшем.

В результате погибли 14 детей. Им было 12-13 лет.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
11:50, 18 марта 2019
Бывшему директору лагеря «Сямозеро» вынесли приговор за гибель 14 детей
11:22, 18 марта 2019
Дважды перевернувшегося на «ВАЗе» скопинца осудят за травмы пассажира
10:25, 18 марта 2019
В Михайловском районе перевернулась фура. Фото
10:17, 18 марта 2019
В Скопинском районе фура насмерть сбила пешехода
21:54, 17 марта 2019
В Лос-Анжелесе взорвалась цистерна с бензином
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Красота в глазах смотрящего. Тренды сезона на солнцезащитные очки

Красота в глазах смотрящего. Тренды сезона на солнцезащитные очки

Какие оправы и солнцезащитные очки сезона 2019-2020 года будут в тренде, узнала директор салона оптики Mon View Александра Закипных.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:54, 17 марта 2019 56 207
В Рязани прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Фото
20:03, 16 марта 2019 38 105
Скончалась Юлия Началова
19:42, 16 марта 2019 34 113
Рязанцы отметили пятую годовщину присоединения Крыма к России 5
21:34, 8 марта 2019 29 545
В Москве школьник умер после визита к стоматологу
12:51, 11 марта 2019 24 894
В Рязани задержали гендиректора фонда капремонта 13
Все новости
Голосования

Совфед одобрил закон о борьбе с фейками. Как вы относитесь к этому?

Окончание опроса: 27.03.2019
Архив голосований
Форум