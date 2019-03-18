Бывшему директору лагеря «Сямозеро» вынесли приговор за гибель 14 детей

Бывшему директору лагеря «Сямозеро» Елене Решетовой вынесли приговор за гибель 14 детей. Ей назначили девять с половиной лет колонии общего режима. Такой же срок получил бывший координатор Вадим Виноградов, передает
Инструктора Валерия Круподерщикова осудили на восемь месяцев колонии-поселения, но из-за истечения сроков давности его освободили от наказания.
По делу обвиняемыми проходили еще три человека: инструктор Павел Ильин, экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Людмила Котович. Их оправдали.
Напомним, 18 июня 2016 года дети из карельского лагеря «Парк-отель «Сямозеро» отправились с инструкторами на водную прогулку. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, они перевернулись. Рафт прибило к одному из островов.
Руководство лагеря не оповестило о случившемся оперативные службы. Спасательная операция началась лишь утром 19 июня после того, как одна из выживших девочек вышла в деревню и сообщила о произошедшем.
В результате