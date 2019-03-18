Больше 20 компаний изменили цены на автомобили в России

За последний месяц 23 компании изменили цены на автомобили в России. Цены опубликованы на сайте «
Многие марки подняли цены на седаны и хэтчбеки. Французские седаны Citroen C4 и Peugeot 408 во всех своих комплектациях стали дороже на 12 тысяч рублей.
Renault поднял цены на Logan и Logan Stepway, а также хэтчбеки Sandero и Sandero Stepway. Модели подорожали на 10 и 14 тысяч соответственно.
До 19 тысяч рублей подорожали модели Focus, Fiesta, а также Mondeo от Ford.
Обновились ценники также у Kia. Модели Ceed, Ceed SW, Picanto и Sorento подорожали от 5 до 20 тысяч рублей.
Audi подняла цены на седан А4 и универсал А4 Avant, купе А5 и лифтбек А5 Sportback. Автомобили подорожали от 180 до 217 тысяч.
Отечественные УАЗ «Патриот» и «Пикап» стали дороже на 12 — 21 тысяч рублей.
Китайский кроссовер DFМ AX7 прибавил в цене 20 тысяч рублей, а японская Honda CR-V подорожала на 25 — 50 тысяч рублей.