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17:34, 18 марта 2019 230
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Apple представила два новых бюджетных планшета

Apple представила два новых бюджетных планшета

В понедельник, 18 марта, Apple впервые за последние четыре года обновила свой компактный планшет iPad mini. Информация о новом устройстве появилась на официальном сайте компании.

Аппарат получил новый процессор A12 Bionic, который установлен в последних iPhone Xs, Xr и Xs Max. По словам производителя, мощность аппарата увеличится минимум в три раза. Диагональ аппарата не изменилась с последней версии — 7,9 дюйма.

Кроме него представили продолжение бюджетной линейки Air, которое абсолютно идентично новому mini, но с диагональ 10,5 дюйма.

У обоих iPad стоит сканер отпечатка пальца Touch ID. Также они оснащены разъемами Lightning и 3,5 миллиметра для наушников.

В России iPad mini будет доступен по цене от 32 990 рублей за версию с Wi-Fi и от 43 990 рублей за модель с поддержкой Sim-карты. iPad Air будет стоить от 42 990 рублей. Появление новинок в России ожидается до конца апреля.

Фото с сайта Apple


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