Apple представила два новых бюджетных планшета

В понедельник, 18 марта, Apple впервые за последние четыре года обновила свой компактный планшет iPad mini. Информация о новом устройстве появилась на официальном
Аппарат получил новый процессор A12 Bionic, который установлен в последних iPhone Xs, Xr и Xs Max. По словам производителя, мощность аппарата увеличится минимум в три раза. Диагональ аппарата не изменилась с последней версии — 7,9 дюйма.
Кроме него представили продолжение бюджетной линейки Air, которое абсолютно идентично новому mini, но с диагональ 10,5 дюйма.
У обоих iPad стоит сканер отпечатка пальца Touch ID. Также они оснащены разъемами Lightning и 3,5 миллиметра для наушников.
В России iPad mini будет доступен по цене от 32 990 рублей за версию с Wi-Fi и от 43 990 рублей за модель с поддержкой Sim-карты. iPad Air будет стоить от 42 990 рублей. Появление новинок в России ожидается до конца апреля.
Фото с сайта Apple