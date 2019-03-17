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11:23, 17 марта 2019 364
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В Рязани выступил звезда шоу «Песни» на ТНТ и организатор рэп-баттлов. Фото

В Рязани выступил звезда шоу «Песни» на ТНТ и организатор рэп-баттлов. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В субботу, 16 марта, в клубе Deep выступил рэппер PLC.

Рязань стала первым городом, где звезда шоу «Песни» на ТНТ и организатор рэп-баттлов Slovo представил свою программу «Под черным флагом».

Первым на сцену вышел еще один музыкант из Краснодара «Кубинец», который «разогрел» публику несколькими композициями.

PLC начал выступление с трека «Не отпускай», а затем уточнил у публики — выучила ли она тексты песен нового альбома «Черный флаг», который музыкант выпустил две недели назад.

«Для меня черный флаг — противоположный белому — символ того, что никогда не нужно сдаваться», — подчеркнул рэпер.

Во время перерывов между треками он часто рассуждал о своей целевой аудитории. PLC отметил, что на концерт в Рязани пришло 10% мужчин и 90% - женщин.

После этого музыкант обсудил возраст пришедших на концерт. Самому старшему посетителю зала оказалось 54 года.

После блока треков с нового альбома музыкант исполнил хиты «Бутылочка», «Феноменальны», «Бонусы», «Малышке нравится хип-хоп» и другие. Трек «Навылет» он спел вместе с фанаткой, которая выиграла в конкурсе каверов. После двухчасового выступления PLC вышел на бис, исполнил еще раз песню «Бонусы» и поблагодарил зал за концерт.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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