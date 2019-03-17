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14:49, 17 марта 2019 651
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Стали известны дата и место прощания с Юлией Началовой

Стали известны дата и место прощания с Юлией Началовой

Фото: Ru.wikipedia.org

Юлию Началову похоронят на Троекуровском кладбище во вторник, 19 марта. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в московской мэрии.

Певица скончалась в субботу, 16 марта, на 39 году жизни.

О смерти певицы сообщила ее официальный представитель Анна Исаева.

Артистка попала в реанимацию в начале недели.

СМИ сообщили, что Началова скончалась от острой сердечной недостаточности, которая наступила от отека легких и мозга.

Позже отец Началовой сообщил, что она умерла из-за абсцесса.


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