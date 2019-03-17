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21:12, 17 марта 2019 150

Специалисты «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья» завоевали две награды на фестивале КВН

Специалисты «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья» завоевали две награды на фестивале КВН

Специалисты «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья» завоевали две награды на первом фестивале корпоративных команд КВН «Юмор по делу». Об этом сообщили в пресс-службе.

В фестивале участвовали команды ПАО «Лукойл», ПАО «Сибур холдинг», ФГПУ «Почта России», ПАО «РЖД» «Procter & Gambel» и другие. ПАО «МРСК Центра» — управляющую организацию ПАО «МРСК Центра и Приволжья» представляли две команды филиалов «Ярэнерго» и «Кировэнерго».

«В ходе фестиваля команды демонстрировали не только артистичность и позитивное настроение, но и вокальные и танцевальные таланты», — говорится в пресс-релизе.

Победителем признали команду холдинговой компании «Сибирский деловой союз» из Кемерова. В номинации «Лучший номер» отметили команду «МРСК Центра и Приволжья «"Подстанция Вятка» с номером «Молодой электромонтер», а в номинации «Лучшая актриса» — шестилетнюю Еву Смирнову из команды «Ярэнерго».

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» — управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский был на игре и болел за команды.

«В таких мероприятиях важна не только победа, — отметил глава компании. — Они сами по себе представляют ценность, потому что сплачивают коллектив, заряжают положительными эмоциями, вдохновляют на ударную работу и еще больше укрепляют нас в уверенности, что все мы — одна большая дружная команда, которой по плечу задачи любой сложности. Спасибо большое за игру!»

Отмечается, что в «МРСК Центра» корпоративные фестивали КВН проводят ежегодно с 2014 года. Участие в играх принимают команда всех филиалов Общества, а с 2017 года к клубу веселых и находчивых присоединились команды филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья».


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