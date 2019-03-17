Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:20, 17 марта 2019 2 087
 0    0

Похороны Юлии Началовой перенесли

Похороны Юлии Началовой перенесли

Похороны Юлии Началовой перенесли с 19 на 21 марта. Об этом со ссылкой на пиар-директора артистки Анну Исаеву сообщает РИА Новости.

По словам Исаевой, прощание с певицей начнется в полдень в Траурном зале на Троекуровском кладбище.

Напомним, Началова скончалась в субботу, 16 марта, на 39 году жизни. Артистка попала в реанимацию в начале недели.

СМИ сообщили, что Началова умерла от острой сердечной недостаточности, которая наступила от отека легких и мозга.

Позже отец Началовой уточнил, что его дочь скончалась из-за абсцесса.

Фото Instagram Юлии Началовой


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
18:20, 17 марта 2019
Похороны Юлии Началовой перенесли
16:22, 17 марта 2019
Омичка купила у рязанца несуществующего щенка
14:49, 17 марта 2019
Стали известны дата и место прощания с Юлией Началовой
13:51, 17 марта 2019
Гендиректор ПАО «МРСК Центра» провел тренировку штаба
13:20, 17 марта 2019
В Рязани нашли застреленных собак 3
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Спортивные амбиции строительного союза «Светлый»

Спортивные амбиции строительного союза «Светлый»

Итоги дебютного сезона в рязанской НХЛ редакция RZN.info подвела с капитаном «Светлого» Сергеем Сорокиным.

Популярное
Комментируемое
Новое
20:03, 16 марта 2019 36 018
Скончалась Юлия Началова
19:42, 16 марта 2019 31 636
Рязанцы отметили пятую годовщину присоединения Крыма к России 4
21:34, 8 марта 2019 29 509
В Москве школьник умер после визита к стоматологу
9:54, 17 марта 2019 30 693
В Рязани прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Фото
12:51, 11 марта 2019 24 793
В Рязани задержали гендиректора фонда капремонта 13
Все новости
Голосования

Совфед одобрил закон о борьбе с фейками. Как вы относитесь к этому?

Окончание опроса: 27.03.2019
Архив голосований
Форум