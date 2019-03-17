Опубликован рейтинг лидеров «Евровидения-2019»

Эксперты опубликовали рейтинг претендентов, которые могут оказаться среди лидеров по итогам песенного конкурса «Евровидение-2019». Список появился на сайте издания «
По мнению экспертов, основным претендентом на победу является Дункан Лоуренс с песней «Arcade».
На второй строчке оказался шведский исполнитель Джон Людвик с песней «Too late for love».
Третье место занял Сергей Лазарев с композицией «Scream».
Также издание отметило швейцарского исполнителя Луку Хенни с песней «She got me» и испанского исполнителя Мики Нуньеса, который, по мнению издания, может стать «темной лошадкой» конкурса.