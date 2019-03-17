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12:41, 17 марта 2019 111
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Опубликован рейтинг лидеров «Евровидения-2019»

Опубликован рейтинг лидеров «Евровидения-2019»

Эксперты опубликовали рейтинг претендентов, которые могут оказаться среди лидеров по итогам песенного конкурса «Евровидение-2019». Список появился на сайте издания «El Periodico».

По мнению экспертов, основным претендентом на победу является Дункан Лоуренс с песней «Arcade».

На второй строчке оказался шведский исполнитель Джон Людвик с песней «Too late for love».

Третье место занял Сергей Лазарев с композицией «Scream».

Также издание отметило швейцарского исполнителя Луку Хенни с песней «She got me» и испанского исполнителя Мики Нуньеса, который, по мнению издания, может стать «темной лошадкой» конкурса.


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