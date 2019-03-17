На Байкале машина с рыбаками провалилась под лед

На Байкале Niva с двумя рыбаками провалилась под лед. Ее нашли на глубине почти в 80 метров. Людей ищут, передает «
О пропавших рыбаках сотрудникам МЧС рассказал их приятель. Они отправились на озеро в субботу, 16 марта, но к назначенному времени не вернулись. Мужчина начал искать их и в обнаружил полынью с уходящими в нее следами от машины, а также вещи друзей.
На месте, где утонула Niva, очень тонкий лед. Рядом же его толщина достигает полуметра. По данным МЧС, такой перепад толщины льда связан с выходом придонного газа.
«Такие ловушки опасны тем, что их невозможно заметить во время движения по льду. И их много. Попадая в подобную ситуацию, шансов выбраться у людей практически нет», — отметили спасатели.
На месте происшествия работают водолазы.