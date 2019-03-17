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15:22, 17 марта 2019 173
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На Байкале машина с рыбаками провалилась под лед

На Байкале машина с рыбаками провалилась под лед

Фото: Pixabay.com

На Байкале Niva с двумя рыбаками провалилась под лед. Ее нашли на глубине почти в 80 метров. Людей ищут, передает «Интерфакс».

О пропавших рыбаках сотрудникам МЧС рассказал их приятель. Они отправились на озеро в субботу, 16 марта, но к назначенному времени не вернулись. Мужчина начал искать их и в обнаружил полынью с уходящими в нее следами от машины, а также вещи друзей.

На месте, где утонула Niva, очень тонкий лед. Рядом же его толщина достигает полуметра. По данным МЧС, такой перепад толщины льда связан с выходом придонного газа.

«Такие ловушки опасны тем, что их невозможно заметить во время движения по льду. И их много. Попадая в подобную ситуацию, шансов выбраться у людей практически нет», — отметили спасатели.

На месте происшествия работают водолазы.


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