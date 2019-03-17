Любимов поздравил рязанцев с Днем ЖКХ

Губернатор Николай Любимов поздравил рязанцев с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Поздравление опубликовано на
Как отметил глава области, современную жизнь «нельзя представить без налаженной системы коммунального и бытового обслуживания».
Он подчеркнул, что в жилищно-коммунальном хозяйстве и в бытовом обслуживании «самое пристальное внимание уделяется сегодня повышению качества предоставляемых услуг, внедрению передовых технологий и новых конструктивных идей».
«Благодарю тружеников и ветеранов этих сфер за плодотворную работу и преданность делу. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и успехов в труде на благо Рязанской области», — сказал Любимов.