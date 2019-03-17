Гендиректор ПАО «МРСК Центра» провел тренировку штаба

В ночь на субботу, 16 марта, гендиректор ПАО «МРСК Центра» — управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский провел тренировку штаба.
На тренировке проверили систему оповещения и оперативного сбора членов штаба.
Заседание провели в режиме видеоконференцсвязи с 20 филиалами, входящих в зону ответственности компаний.
«Тренировочный сбор, оперативное оповещение и стопроцентная явка членов штаба подтвердили высокий уровень мобилизованности и готовности энергетиков МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья к чрезвычайным ситуациям, что является залогом обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей 20 регионов страны», — отметил Игорь Маковский.