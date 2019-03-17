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13:51, 17 марта 2019 129

Гендиректор ПАО «МРСК Центра» провел тренировку штаба

Гендиректор ПАО «МРСК Центра» провел тренировку штаба

В ночь на субботу, 16 марта, гендиректор ПАО «МРСК Центра» — управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский провел тренировку штаба.

На тренировке проверили систему оповещения и оперативного сбора членов штаба.

Заседание провели в режиме видеоконференцсвязи с 20 филиалами, входящих в зону ответственности компаний.

«Тренировочный сбор, оперативное оповещение и стопроцентная явка членов штаба подтвердили высокий уровень мобилизованности и готовности энергетиков МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья к чрезвычайным ситуациям, что является залогом обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей 20 регионов страны», — отметил Игорь Маковский.


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