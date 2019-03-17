Рязанцев предупредили о тумане

В ближайший час и в первой половине воскресенья, 17 марта, в Рязанской области ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Об этом сообщила
Также возможна гололедица.
В ведомстве напомнили о необходимости быть внимательными на дороге.
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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В ближайший час и в первой половине воскресенья, 17 марта, в Рязанской области ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Об этом сообщила
Также возможна гололедица.
В ведомстве напомнили о необходимости быть внимательными на дороге.
© RZN.info
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