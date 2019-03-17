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8:32, 17 марта 2019 581
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Рязанцев предупредили о тумане

Рязанцев предупредили о тумане

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В ближайший час и в первой половине воскресенья, 17 марта, в Рязанской области ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Также возможна гололедица.

В ведомстве напомнили о необходимости быть внимательными на дороге.


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