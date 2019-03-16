«Яндекс» начал тестировать свою соцсеть «Аура». Сервис будет работать внутри собственного приложения компании, сообщает
«Аура» будет находить новых друзей на основе нейронных сетей, машинного обучения и других технологий «Яндекса», а также использовать данные пользователей на других ресурсах компании.
Также можно будет выбирать аудиторию для публикаций, например, на основе возраста, пола или геолокации.
Сейчас попасть в соцсеть можно, получив приглашение от действующего участника тестирования. За сутки разрешено приглашать до пяти человек.
Сроки полноценного запуска новой социальной сети в «Яндексе» пока не назвали.
У «Ауры» есть модераторы, которые будут следить за нарушениями.