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9:22, 16 марта 2019 279
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«Яндекс» начал тестировать свою соцсеть

«Яндекс» начал тестировать свою соцсеть

Фото: Pixabay.com

«Яндекс» начал тестировать свою соцсеть «Аура». Сервис будет работать внутри собственного приложения компании, сообщает Tjournal.

«Аура» будет находить новых друзей на основе нейронных сетей, машинного обучения и других технологий «Яндекса», а также использовать данные пользователей на других ресурсах компании.

Также можно будет выбирать аудиторию для публикаций, например, на основе возраста, пола или геолокации.

Сейчас попасть в соцсеть можно, получив приглашение от действующего участника тестирования. За сутки разрешено приглашать до пяти человек.

Сроки полноценного запуска новой социальной сети в «Яндексе» пока не назвали.

У «Ауры» есть модераторы, которые будут следить за нарушениями.


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