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13:31, 16 марта 2019 98
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В Ставрополе в общежитии обрушилась часть стены

В Ставрополе в общежитии обрушилась часть стены

Фото: Pixabay.com

В субботу, 16 марта, в Ставрополе в общежитии разрушилась часть стены. На месте работают оперативные службы, передает РИА Новости.

Кирпичная стена обвалилась в доме №6 на улице Бруснева. ЧП произошло примерно в 12:00.

Пострадавших нет.


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