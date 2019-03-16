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10:55, 16 марта 2019 3 190
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В рязанской больнице скончался двухлетний мальчик

В рязанской больнице скончался двухлетний мальчик

Фото: Pixabay.com

В ночь на 7 марта в больнице №11 скончался двухлетний мальчик. Об этом в субботу, 16 марта, сообщает Mediaryazan.

Анастасия Иешкина рассказала, что вечером 1 марта у ее сына поднялась температура. Из-за ночного приступа кашля утром ребенку было трудно дышать. Приехавшие на вызов медики госпитализировали его в детское отделение реанимации и интенсивной терапии. В этот же день мальчика ввели в состояние искусственной комы, поставили трубку для дыхания.

«Диагноз мне озвучили такой: ларингит, стеноз гортани 2-3-й степени», — рассказала женщина.

Она уточнила, что 3 марта мальчик начал дышать самостоятельно, и трубку сняли. К вечеру ее пришлось вернуть. Рязанка утверждает, что врачи говорили о стабильном состоянии ребенка и обещали через три дня перевести в общую палату.

«4 марта Артем весь день был с трубкой. Меня пустили к нему только на одну минуту, он спал, я просто на него посмотрела», — отметила Анастасия, уточнив, что ребенок был в сознании.

5 марта дыхательную трубку сняли. Ребенок сам поел и поговорил с врачами. Вечером ему опять поставили трубку, чтобы отсосать скопившуюся в дыхательных путях мокроту, из-за того, что он не мог откашляться.

Утром 6 марта мать предупредили о крайне тяжелом состоянии сына: у него диагностировали двустороннюю пневмонию и вирусную инфекцию. Мальчику назначили два вида антибиотиков и сделали переливание плазмы из-за желудочного кровотечения. Вечером женщине позволили провести с ребенком пару минут.

На следующее утро ей позвонили и сообщили, что мальчик скончался.

Следователи начали проверку.


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