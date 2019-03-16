В Ермишинском районе закупили приборы для ФАПов

В Ермишинском районе закупили медицинские приборы для фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Об этом
В ФАПы передали современные небулайзеры, пульсоксиметры, сухие портативные спирометры для больных пульмонологического профиля.
«Приобретение медицинских изделий позволит повысить раннюю выявляемость заболеваний, улучшить оказание медицинской помощи жителям, страдающим бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких, а также уменьшить число осложнений», — отметил и.о. главврача районной больницы Максим Зотов.
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