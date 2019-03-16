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14:24, 16 марта 2019 150
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В Ермишинском районе закупили приборы для ФАПов

В Ермишинском районе закупили приборы для ФАПов

В Ермишинском районе закупили медицинские приборы для фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Об этом сообщили в минздраве Рязанской области.

В ФАПы передали современные небулайзеры, пульсоксиметры, сухие портативные спирометры для больных пульмонологического профиля.

«Приобретение медицинских изделий позволит повысить раннюю выявляемость заболеваний, улучшить оказание медицинской помощи жителям, страдающим бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких, а также уменьшить число осложнений», — отметил и.о. главврача районной больницы Максим Зотов.

Фото рязанского минздрава


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