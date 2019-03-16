Рязанка угрожала зарезать подругу из ревности к мужчине

Жительница Старожилова угрожала убить подругу из ревности к мужчине. Об этом
Трое рязанок устроили застолье, во время которого поссорились.
«В одну минуту разогретые алкоголем приятельницы превратились в соперниц, борющихся за благосклонность мужчины», — рассказали в пресс-службе.
47-летняя женщина позвонила в полицию и рассказала, что подруга угрожает зарезать ее. Приехавший полицейский успокоил злоумышленницу.
На 42-летнюю женщину завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством»). Ей грозит до двух лет тюрьмы.