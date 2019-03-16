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8:45, 16 марта 2019 322
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Рязанка угрожала зарезать подругу из ревности к мужчине

Рязанка угрожала зарезать подругу из ревности к мужчине

Фото: Pixabay.com

Жительница Старожилова угрожала убить подругу из ревности к мужчине. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Трое рязанок устроили застолье, во время которого поссорились.

«В одну минуту разогретые алкоголем приятельницы превратились в соперниц, борющихся за благосклонность мужчины», — рассказали в пресс-службе.

47-летняя женщина позвонила в полицию и рассказала, что подруга угрожает зарезать ее. Приехавший полицейский успокоил злоумышленницу.

На 42-летнюю женщину завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством»). Ей грозит до двух лет тюрьмы.


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