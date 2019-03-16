Рязанцы отметили пятую годовщину присоединения Крыма к России

В субботу, 16 марта, на улице Почтовой прошел праздник «Крымская весна», посвященный пятой годовщине присоединения Крыма и Севастополя к России. На мероприятии собрались представители региональной и городской власти, студенты, волонтеры, жители Рязани и гости города, сообщил сайт
На Почтовой организовали работу интерактивных площадок от учреждений культуры, образования и спорта.
Желающие поучаствовали в мастер-классах, играх, викторинах, увидели фотовыставку рязанских и крымских фотохудожников.
Также там можно было увидеть фотографии достопримечательностей Крымского полуострова, на одном из стендов рязанцы указали любимые места отдыха там.
Для гостей выступили творческие коллективы города, поэты, писатели.
Отмечается, что праздничные мероприятия продолжатся несколько дней на различных площадках города.