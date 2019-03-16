Рязанцам напомнили о работе телефонной линии «Ребенок в опасности». Сообщение об этом опубликовано на
На телефонную линию можно обратиться, набрав номер 123 с телефонов любых операторов сотовой связи.
Обратиться можно не только по вопросам преступлений в отношении детей, но и в случае нахождения ребенка в трудной жизненной ситуации, в случае если жизни ребенка что-либо угрожает и так далее.
«Лицам, намеренным воспользоваться телефонной линией из озорства или шалости, разъясняется, что номер того, кто звонит, определяется и записывается», — добавили в сообщении.
Телефонная линия работает круглосуточно. Звонок бесплатный.