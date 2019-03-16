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18:39, 16 марта 2019 215
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Рязанцам напомнили о работе телефонной линии «Ребенок в опасности»

Рязанцам напомнили о работе телефонной линии «Ребенок в опасности»

Рязанцам напомнили о работе телефонной линии «Ребенок в опасности». Сообщение об этом опубликовано на сайте регионального СУ СКР.

На телефонную линию можно обратиться, набрав номер 123 с телефонов любых операторов сотовой связи.

Обратиться можно не только по вопросам преступлений в отношении детей, но и в случае нахождения ребенка в трудной жизненной ситуации, в случае если жизни ребенка что-либо угрожает и так далее.

«Лицам, намеренным воспользоваться телефонной линией из озорства или шалости, разъясняется, что номер того, кто звонит, определяется и записывается», — добавили в сообщении.

Телефонная линия работает круглосуточно. Звонок бесплатный.


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