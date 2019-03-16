Россия ответит на новые санкции Евросоюза

Россия планирует ответить на санкции Евросоюза в связи с
«Российская сторона не оставит без ответа недружественную акцию ЕС», — говорится в сообщении.
Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины
Экипаж не подчинялся законным требованиям властей России и корабли задержали. Двое сотрудников СБУ, находящиеся на борту, были ранены, их госпитализировали.
Путин назвал инцидент провокацией.
После произошедшего Украина
Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море, на котором рассмотрение вопроса по ситуации в Керченском проливе