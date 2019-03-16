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16:16, 16 марта 2019 139
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Россия ответит на новые санкции Евросоюза

Россия ответит на новые санкции Евросоюза

Россия планирует ответить на санкции Евросоюза в связи с инцидентом в Керченском проливе, где в ноябре прошлого года корабли украинских ВМС нарушили границу. Об этом сообщило МИД России.

«Российская сторона не оставит без ответа недружественную акцию ЕС», — говорится в сообщении.

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины нарушили российскую границу и зашли в закрытую территорию, двигаясь к Керченскому проливу.

Экипаж не подчинялся законным требованиям властей России и корабли задержали. Двое сотрудников СБУ, находящиеся на борту, были ранены, их госпитализировали.

Путин назвал инцидент провокацией.

После произошедшего Украина привела армию в полную боеготовность, Петр Порошенко подписал указ о введении на Украине военного положения.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море, на котором рассмотрение вопроса по ситуации в Керченском проливе заблокировали.


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