Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:56, 16 марта 2019 1 062
 0    0

Приход воды. Прогноз погоды в Рязанской области на новую рабочую неделю

Приход воды. Прогноз погоды в Рязанской области на новую рабочую неделю

Фото: Pixabay.com

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязанской области на новую рабочую неделю, с 18 по 22 марта. Дожди ожидаются во все дни, кроме понедельника.

Дневные температуры будут колебаться от +3 до +6 градусов. Самыми теплыми, по данным синоптиков, окажутся вторник и среда.

По ночам столбики термометров не опустятся ниже отметки в -3 градуса.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
12:56, 16 марта 2019
Приход воды. Прогноз погоды в Рязанской области на новую рабочую неделю
14:17, 15 марта 2019
В субботу в Рязанской области потеплеет до +4 градусов. Прогноз погоды
9:48, 15 марта 2019
По итогам зимы Рязанская область оказалась в первой двадцатке экологического рейтинга
17:22, 14 марта 2019
Большого разлива Пры не будет — администрация Клепиковского района
13:28, 14 марта 2019
В ночь на пятницу в Рязанской области похолодает до -14 градусов. Прогноз погоды
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Красота в глазах смотрящего. Тренды сезона на солнцезащитные очки

Красота в глазах смотрящего. Тренды сезона на солнцезащитные очки

Какие оправы и солнцезащитные очки сезона 2019-2020 года будут в тренде, узнала директор салона оптики Mon View Александра Закипных.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:34, 8 марта 2019 29 421
В Москве школьник умер после визита к стоматологу
18:22, 9 марта 2019 24 629
На масленичных гуляниях Любимов попробовал блины, пряники и похлебку. Фото
12:51, 11 марта 2019 24 582
В Рязани задержали гендиректора фонда капремонта 13
21:02, 10 марта 2019 22 991
Стали известны подробности крушения самолета в Эфиопии 1
11:13, 10 марта 2019 20 945
Полицейские установили личность матери ребенка, найденного в мусорном баке в Рязани
Все новости
Голосования

Совфед одобрил закон о борьбе с фейками. Как вы относитесь к этому?

Окончание опроса: 27.03.2019
Архив голосований
Форум